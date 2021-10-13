В Свердловской области за нарушения в питании школы и садики оштрафовали на 8 миллионов рублей

В образовательных учреждениях часто нарушают требования к качеству и безопасности продуктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре по Свердловской области опубликовали результаты проверок организации питания в образовательных учреждениях региона. С начала года нарушения были обнаружены в 783 школах и в 341 детских садах.

- Чаще всего сотрудники Роспотребнадзора сталкиваются с нарушениями требований к качеству и безопасности пищевого сырья, пищевых продуктов, полуфабрикатов, несоблюдением технологии приготовления блюд, несоблюдением режимных вопросов работы пищеблока, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в образовательных учреждениях нарушают правила прохождения медицинского осмотра и гигиенического воспитания и обучения персоналом пищеблока, а также своевременно не проходят вакцинацию против инфекционных заболеваний.

По результатам выявленных нарушений в школах с начала года был составлен 941 протокол. Общая сумма штрафов за нарушения составила 4,6 миллионов рублей. Что касается детских садов, то на них было наложено 529 протоколов, общая сумма штрафов за нарушения в питании составила 3,63 миллиона рублей.

Всем учебным заведениям, допустившим нарушения при организации питания, специалистами Роспотребнадзора выданы предписания об устранении выявленных нарушений.