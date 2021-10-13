Солистка «АлоэВера» удивилась, обнаружив свою группу в афише «Ночи музыки»

Вера Мусаелян попросила организаторов Ночи музыки объясниться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солистка группы из Екатеринбурга «АлоэВера» Вера Мусаелян удивилась, обнаружив, что, согласно опубликованной на сайте «Ночи музыки» программе, она должна будет вступить на фестивале. Об этом она рассказала в своем Instagram.

- Случилась удивительная история. Мне только что написали, что мы заявлены на Ночь музыки в Екатеринбурге, но на самом деле нет, на самом деле мы там не выступаем, нас никто туда не звал, но почему-то на сайте и в афише мы стоим, - рассказала Вера.

Солистка группы рассказала, что в это время они будут выступать в Новосибирске, и попросила организаторов Ночи музыки объясниться. Вера написала, что думает, что организаторы фестиваля забыли убрать с сайта летнее расписание групп.

Фото: скриншот с сайта фестиваля

- Не исключено, что из-за этого люди меньше покупают билеты на наш концерт в надежде, что через неделю услышат нас бесплатно в рамках фестиваля. Их ждет разочарование, - написала солистка.

Мы запросили комментарий в пресс-службе фестиваля.

Напомним, Ночь музыки должна была состояться летом, но из-за пандемии коронавируса ее отменили. Недавно было принято решение провести фестиваль 22 октября. Он пройдет в формате COVID-free.

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