Уральский журналист Иннокентий Шеремет назвал мерзавцами ковид-дисседентов

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Уральский журналист Иннокентий Шеремет, которого госпитализировали с коронавирусом, назвал ковид-диссидентов мерзавцами. По мнению телеведущего, люди, которые демонстративно отказываются вакцинироваться, ловят на этом хайп, при этом сами они уже успели сделать прививку, чтобы обезопасить себя.

- Они распространяют кучу всякой дряни про вакцинированных людей, которые якобы «пачками» гибнут от COVID-19, я видел такие ролики и даже встречался вживую с теми, кто так думает, - заявил в своем видеообращении Иннокентий Шеремет.

Напомним, основатель Телевизионного агентства Урала находится уже три недели в красной зоне Госпиталя ветеранов войн на Широкой Речке. По его словам, ему не хватает кислорода. Ранее Шеремет заявил, что сожалеет о том, что вовремя не вакцинировался от коронавируса.