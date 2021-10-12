В Ревде 36-летний мужчина убил своего собутыльника во время застолья

Пострадавший получил тяжелое ранение и потерял много крови, из-за чего и скончался на месте происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде осудили 36-летнего местного жителя, который убил своего 47-летнего собутыльника во время алкогольного застолья. Мужчину обвинили по «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Инцидент произошел 22 января этого года в квартире на улице Энгельса.

- В ходе распития между подсудимым и одним из участников застолья произошел конфликт. Поводом послужило то, что, по мнению подсудимого, его оппонент неправильно разбавлял спирт водой и, кроме того, во время очередного тоста не налил ему выпивку, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчину этот факт настолько разозлил, что он схватился за кухонный нож и ударил им своего товарища в бедро. Пострадавший получил тяжелое ранение и потерял много крови, из-за чего и скончался на месте происшествия. По решению суда уралец проведет в колонии строгого режима девять лет.