В Екатеринбурге дети стали болеть коронавирусом в три раза чаще

В начале пандемии количество зараженных COVID-19 несовершеннолетних составляло 7-8% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время последней волны коронавируса стали чаще болеть дети. В начале пандемии количество зараженных COVID-19 несовершеннолетних составляло примерно 7-8%, теперь же по этому показателю проходят порядка 20-24%, то есть число подтвержденных диагнозов выросло примерно в три раза. Об этом заявил главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов.

- Молодые люди несерьезно относятся к своему здоровью и к здоровью окружающих. Поэтому они часто становятся переносчиками. А еще нельзя детей подлечивать с вечера, а утром отправлять в организованные коллективы, он все равно заболеет и заразит остальных, - добавил Александр Харитонов.

Ранее он рассказал, что вакцины в Свердловской области на сегодня достаточно. Есть даже определенный запас. Но не хватает людей, которые бы пришли на вакцинацию, он назвал темпы прививки достаточно низкими.