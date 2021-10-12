В Екатеринбург привезут современный низкопольный троллейбус «Горожанин»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ближайшие дни начнется обкатка нового троллейбуса «Горожанин», который изготовлен уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, современный низкопольный транспорт скоро прибудет в уральскую столицу. Специалисты отмечают, что машина оснащена системой автономного хода, которая позволит двигаться при отсуствии тока, а также проезжать места, где проводов нет вообще.

- Транспорт отвечает всем необходимым требованиям организации качественных и безопасных пассажирских перевозок. Он оснащен кондиционером, модулями Wi-Fi, системой видеонаблюдения, USB-зарядками, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что троллейбус вместит в себя до 90 пассажиров при 31 сидячем месте. Новая машина будет курсировать по популярному городскому маршруту № 1. Кстати, «Горожанин»уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны во время тестовых проверок по улицам Казани, Йошкар-Олы, Ростова-на-Дону, Чебоксар.