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Общество12 октября 2021 17:34

В Екатеринбурге около 300 километров дорог находятся без освещения

Порядка 70% опор освещения используют больше нормативного срока
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Чтобы решить этот вопрос, необходимо выделить как минимум семь миллиардов рублей

Чтобы решить этот вопрос, необходимо выделить как минимум семь миллиардов рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге порядка 70% опор освещения,построенные еще в 70-ые годы прошлого века, используют больше нормативного срока, хотя изначально предполагалось, что эти конструкции будут служить не более 25 лет. Многие из них сейчас являются аварийными и могут упасть в любой момент как на случайных прохожих, так и на автомобили.

- Улица Малышева вся такая. Там в столбах сплошная коррозия. Два или три раза была коллегия. Когда слышат объемы финансирования, все прячут головы, как будто проблемы нет. Опоры уже самостоятельно падают, они опасны для людей, - отметил руководитель МБУ «Горсвет» Николай Петухов во время заседания городской думы.

При этом в Екатеринбурге около 300 километров дорог, в основном расположенные в частном секторе, находятся без постоянного освещения. Чтобы решить этот вопрос, необходимо выделить как минимум семь миллиардов рублей, а полное освещение города займет около 10 лет.