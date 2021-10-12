Уральский врач Александр Соловьев заявил о занижении статистики смертности от коронавируса в регионе

Ранее врач раскритиковал концерт певицы Zivert, который прошел накануне в «Екатеринбург-Экспо» Фото: Иван МАКЕЕВ

Уральский врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил о занижении статистики смертности от коронавируса в Свердловской области. По его мнению, официальные числа летальных случаев отличаются от реальной картины примерно в два раза. Такие данные он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

- В регионе, в котором проживает 4,3 миллиона человек, официально подтверждаются 14 566 случаев инфицирования. По моим расчетам – как минимум 38 000 случаев ковида. Умерло 1069 человек: это, как минимум, в два раза заниженные потери, - написал Александр Соловьев.

Ранее врач раскритиковал концерт певицы Zivert, который прошел накануне в «Екатеринбург-Экспо». По словам эксперта, многие посетители игнорировали антиковидные ограничения, создавали огромные очереди и разгуливали по залу без масок. Александр Соловьев, опираясь на слова полпреда УрФО Владимира Якушева, сообщил, что в регионе занято 95% коек для зараженных.