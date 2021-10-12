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Общество12 октября 2021 16:53

Свердловскую область накроет смогом до конца недели

Предупреждение выпустили специалисты уральского гидрометцентра
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях выпустили специалисты уральского гидрометцентра

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях выпустили специалисты уральского гидрометцентра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накроет смогом до 17 октября. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях выпустили специалисты уральского гидрометцентра и заявили, что оно начинает действовать с 20:00 сегодняшнего дня и будет длиться в течение пяти ближайших дней.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 17 октября, - рассказали в уральском гидрометцентре.

Напомним, накануне вечером под Екатеринбургом пожарным удалось локализовать тление торфяников, которое возникло на минувших выходных. Спасатели отметили, что в тот момент еще оставались небольшие очаги общей площадью 7.8 гектара. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщает, что превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано.