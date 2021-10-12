Диоксид азота относится к третьему классу опасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле, по данным на 12 октября 2021 года, концентрация диоксида азота в воздухе превышена в 1,5 раза. Об этом сообщает TagilCity.ru.
Замеры были сделаны газоанализатором «Геoлaн-1П». Их проводили около железнодорожного вокзала при температуре воздуха +11 градусов и ветре три метра в секунду.
Содержание диоксида азота поднималось до двух миллиграмм на кубометр, диоксида серы – до 0,3 миллиграмм на кубометр, а сероводорода – до 0,10 миллиграмм на кубометр.
При этом во время контрoльных 20-минутных замеров концентрация диоксида азoта составила 0,3 миллиграмм на кубометр. Это выше ПДК в 1,5 раза.
Диоксид азота относится к третьему классу опасности. Он может влиять на органы дыхания, вызывать раздражение слизистых оболoчек и отек легких.