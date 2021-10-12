В Екатеринбурге полицейские поймали банду угонщиков отечественных автомобилей

Злоумышленники орудовали на территории уральской столицы с февраля этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали троих ранее судимых парней, которых подозревают в серии угонов отечественных автомобилей. Одно из сообщений в дежурную часть поступило от 60-летнего мужчины, он заявил, что у него пропала машина марки «ИЖ», ущерб пострадавший оценил в 20 тысяч рублей.

- Чуть позже полиция все же вышла на след подозреваемых. Молодые люди дали признательные показания и пояснили, что угнали автомобиль с целью покататься. Затем, чтобы скрыть следы преступления, подожгли машину, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Во время следствия молодые люди признались, что угнали еще и автомобили марки «ВАЗ», на их счету как минимум восемь эпизодов, предполагается, что злоумышленники орудовали на территории уральской столицы с февраля этого года. В полиции возбудили уголовное дело по статьям «Завладение транспортным средством», «Кража», «Умышленное уничтожение чужого имущества».