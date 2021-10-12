В Екатеринбурге на одну ночь закроют движение транспорта на улице Предельной

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге МУП «Горводопровод» на одну ночь закроет движение на время проведения аварийно-восстановительных работ на улице Предельной, ограничения коснутся участка от переулка Лечебного до улицы Ротной, они продлятся с с 23:00 12 октября до 06:00 13 октября.

- Ограничения коснутся только личного автотранспорта, изменения общественных маршрутов не требуется. Предприятие просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее в уральской столице продлили закрытие движения по улице Горького. Новая дата открытия движения – 31 октября 2021 года. Улицу закрыло ООО «ГУДСР». Движение ограничено на участке от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли. Там ведутся ремонтные работы.