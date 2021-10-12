В Екатеринбурге увеличат число операторов в кол-центрах для пациентов с коронавирусом

Планируется, что теперь на работу выйдут сразу 56 специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будет увеличено количество операторов, обслуживающих линии кол-центров, где можно получить консультацию о приеме врача по бесплатному номеру 122. Планируется, что теперь на работу выйдут сразу 56 специалистов. Это было сделано после жалоб горожан из-за невозможности связаться с медиками.

- Мы понимаем, что это не решит полностью проблему. Но хотя бы снизит загрузку линий медицинских учреждений. Здравоохранению нужна цифровизация, новые формы контактов с пациентами, - рассказала Светлана Глуховская во время брифинга с журналистами.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области QR-коды начнут действовать с 25 октября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Правда, заработают они не для всех. На первом этапе они будут действовать лишь для чиновников. То есть, без прививки от коронавируса и QR-кода, подтверждающего это, они не смогут попасть на работу.