Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2021 15:03

На Уралмаше девушка выпала из окна

Полиция проводит проверку
Анастасия ШИПИЦИНААнастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Информация об инциденте поступила в полицию вечером 8 октября

Информация об инциденте поступила в полицию вечером 8 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше 28-летняя девушка выпала из окна. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городском УМВД.

Информация об инциденте поступила в полицию вечером 8 октября. Девушка выпала из окна дома на улице Космонавтов, 83.

- Гражданка 1993 года рождения пояснила, что получила травмы при случайном падении из окна, - объяснили в полиции.

Девушка отрицает, что к ней применялись противоправные действия. Сейчас екатеринбурженка находится в больнице. Полиция проводит проверку.

Вечером 8 октября по адресу Мамина-Сибиряка, 54 произошел похожий инцидент. Из окна 10 этажа выпала пенсионерка. Она упала на крышу супермаркета. Женщине было 85 лет. По словам соседей, сын нанял для нее сиделку, но в момент случившегося работницы не было дома. Следователи проводят проверку. По предварительным данным, признаков криминала нет.