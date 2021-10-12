На Уралмаше девушка выпала из окна

Информация об инциденте поступила в полицию вечером 8 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше 28-летняя девушка выпала из окна. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городском УМВД.

Информация об инциденте поступила в полицию вечером 8 октября. Девушка выпала из окна дома на улице Космонавтов, 83.

- Гражданка 1993 года рождения пояснила, что получила травмы при случайном падении из окна, - объяснили в полиции.

Девушка отрицает, что к ней применялись противоправные действия. Сейчас екатеринбурженка находится в больнице. Полиция проводит проверку.

Вечером 8 октября по адресу Мамина-Сибиряка, 54 произошел похожий инцидент. Из окна 10 этажа выпала пенсионерка. Она упала на крышу супермаркета. Женщине было 85 лет. По словам соседей, сын нанял для нее сиделку, но в момент случившегося работницы не было дома. Следователи проводят проверку. По предварительным данным, признаков криминала нет.