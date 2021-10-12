У свердловчанина кариес зуба перерос в абсцесс мозга

Операцию свердловчанину проводили три бригады врачей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У 24-летнего жителя села Байкалово кариес зуба дал множественные осложнения, в том числе и абсцесс мозга. Уральца прооперировали в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщает информационный сетевой ресурс регионального Минздрава.
- У него диагностировали гнойный синусит (воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа), поднадкостичный абсцесс (ограниченное гнойное воспаление тканей) верхнего края глазницы и абсцесс мозга (очаговое скопление гноя в полости черепа), - говорится в сообщении.
Сам свердловчанин говорил, что зуб его не беспокоил. Однако в какой-то момент заболевание перешло в гайморову пазуху. Молодой человек обратился к медикам, когда у него сильно заболела голова и отек глаз. Врачи скорой помощи отвезли его сначала в Туринскую Слободу, а затем – в СОКБ №1.
В областной больнице после обследований приступили к операции. Ее проводили три бригады.
После удаления зуба челюстно-лицевой хирург и заведующая оториноларингологическим отделением дренировали гайморову пазуху, клетки решетчатой кости, отделяющей носовую полость от черепа, и лобную пазуху.
Затем к работе приступили врачи первого офтальмологического отделения. Они вскрыли соединительную пластинку, которой выстелена внутренняя поверхность стенок глазницы, над левым глазом и установили дренажи вглубь орбиты, где скопился гной. Также они сделали надрез под глазом и установили дренаж.
Последний этап проводил нейрохирург, которая сделал разрез и просверлила отверстие в лобной кости черепа. Медик вскрыла оболочку мозга, удалила гной и зашила рану.
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