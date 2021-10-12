ВТБ: екатеринбуржцы удвоили расходы в медицинских лабораториях

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На треть к прошлому году увеличились траты в частных медицинских клиниках, на 21% — в аптеках.

Держатели карт ВТБ в Екатеринбурге совершили за месяц в медицинских лабораториях вдвое больше транзакций, чем в сентябре прошлого года, и в семь раз — чем за сентябрь допандемийного 2019 года. Объем трат на лабораторные тесты и анализы за два года увеличился также в семь раз. При этом средний чек за это время не изменился и составляет 2,3 тыс. рублей.

Расходы екатеринбуржцев в лабораториях, предлагающих тесты на коронавирус, по данным ВТБ, увеличились еще более значительно – в три раза к 2020 году. По сравнению с допандемийным периодом спрос на услуги этих клиник вырос в сотни раз.

Траты екатеринбургских клиентов ВТБ в аптеках год к году выросли на 21% — до 81 млн рублей. По сравнению с допандемийными значениями показатель увеличился на треть. Средний чек одной покупки составляет 660 рублей. Кроме того, более востребованы стали частные клиники: за сентябрь их услугами воспользовались порядка 25 тыс. клиентов ВТБ в Екатеринбурге, совершив транзакции на 70 млн рублей — это на треть больше, чем год назад, и на две трети, чем в 2019 году.

«Расходы на услуги медицинских лабораторий уже традиционно отражают ситуацию с пандемией. Мы зафиксировали рост спроса в этом сегменте еще летом, когда ПЦР-тесты были востребованы для путешествий на ряд российских и зарубежных курортов. Осенью объем трат на медицинские анализы продолжает увеличиваться, особенно значительный рост наблюдается в частных лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тестирование», — комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

В целом по России ВТБ фиксирует похожую динамику спроса. Клиенты банка за минувший месяц потратили в медицинских лабораториях 438 млн рублей, что на 32% больше, чем год назад, и почти в 7 раз — чем в сентябре-2019. На четверть к прошлому году увеличились траты в аптеках (6,3 млрд рублей за месяц) и частных медицинских клиниках (3,8 млрд рублей).