Синоптики рассказали, когда в Свердловской области пойдет снег

На следующей неделе температура в регионе понизится на 4-6 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда в Свердловскую область придет похолодание и снег. Всю неделю в регионе будет преимущественно сухая и теплая погода благодаря обширному антициклону, а на следующей неделе свердловчанам придется снова кутаться в шарфы.

- В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели 16-19 октября значительных осадков не ожидается, температура воздуха ночью -1,+3 градуса, днем 6-11 градуса. Погода заметно ухудшится во второй половине следующей недели, чаще станут перепадать осадки, в том числе в виде снега, температура понизится на 4-6 градуса, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также синоптики отметили, что снег в регионе уже успел пройти и образовать снежный покров в понедельник, 11 октября, в горной зоне, однако он быстро растаял.