Энергетики обсудили с управляющими компаниями учёт электроэнергии в многоквартирных домах

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург»

Участники рабочей группы «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») провели встречу с представителями управляющих компаний (УК) города с целью рассмотрения актуальных вопросов, направленных на оптимизацию процесса контроля потребления электроэнергии в многоквартирных домах (МКД). Повесткой дня являлся вопрос выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений.

На встрече были обозначены существующие сложности. Среди них организация списания показаний на фоне загруженности и ограниченного штата персонала в УК. Было отмечено, что неравномерное списание показаний, то есть плавающие даты, приводят к искажению полученного и оплаченного объема электроэнергии, что может оказать влияние на рост тарифов за энергоресурс для населения.

В ходе конструктивного диалога УК также смогли задать вопросы, решение которых облегчит и улучшит работу в контрольные периоды. Речь шла о заблаговременном согласовании с УК графиков списания показаний, предоставлении сотрудникам доверенности на право списания показаний приборов учета в МКД и осуществлении допуска в электрощитовую жилого дома специалистов сетевой организации с группой по электробезопасности, действиях при обнаружении случаев неучтенного потребления электрической энергии.

«По итогу проведенного совещания достигнуты договоренности с рядом управляющих компаний о запуске «пилотного» проекта по предоставлению сотрудникам электросетевой компании полномочий самостоятельного снятия показаний в МКД. Через месяц на повторной встрече планируем обсудить с коллегами ход реализации данных проектов. По необходимости применим корректирующие мероприятия. На сегодня одна из ключевых задач – это установление между нашими компаниями доверительных, партнерских отношений, в которых стороны всегда будут готовы к конструктивному диалогу и оказанию взаимной помощи и поддержки» - отмечает заместитель директора по развитию и реализации услуг электросетевой компании Евгений Смык.

Отметим, что энергетикам «Россети Урал» - «Екатеринбург» необходимо быть в прямом контакте с управляющими организациями, для выявления потребностей, успешного сотрудничества и быстрого реагирования. Для этого каждая УК МКД или иные владельцы/субъекты, обслуживающие электроустановки, обязаны заключить с электросетевой компанией Инструкцию по оперативным взаимоотношениям. Данная обязанность установлена «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», где четко определено, что диспетчер предприятия имеет право общаться только с лицами, официально ответственными за электрохозяйство. Это особенно важно для оперативного восстановления электроснабжения при отключении.

Для получения данной инструкции необходимо направить в адрес электросетевой компании пакет документов и заявку, шаблон которой можно скачать на сайте «Россети Урал» - «Екатеринбург» в формах заявок и иных документов.

«Россети Урал» - открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

«Россети Урал» - «Екатеринбург» -акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» является дочерним обществом ОАО «МРСК Урала». Основные функции АО «ЕЭСК» — передача электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям компании на территории г. Екатеринбурга.