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Общество12 октября 2021 12:13

ЕВРАЗ Качканарский ГОК высадил 750 тысяч хвойных деревьев в лесах Свердловской области

ЕВРАЗ Качканарский ГОК восстановил почти 250 гектаров леса в Свердловской области, высажено около 750 тысяч хвойных деревьев.
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Высадка сосен у Верхотурья.

Высадка сосен у Верхотурья.

Восстановление зеленых насаждений велось в течение года. Озеленение проводилось на территориях Верхотурского и Ново-Лялинского лесничеств, у поселков Старая Ляля и Черничный. Эти участки согласованы Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесовосстановление ведется в рамках проекта по восполнению территорий, которые вошли в контур разработки первого этапа Собственно-Качканарского месторождения (СКМ).

ЕВРАЗ КГОК уже направил на восстановление уральских лесов около 30 млн рублей и планирует продолжать эту работу.

Сосну высаживает первостроитель комбината Иван Соболев.

Сосну высаживает первостроитель комбината Иван Соболев.

Также к 65-летию Качканара при поддержке ЕВРАЗа в городе будет высажено 250 саженцев яблонь, рябины, кедра. Акция пройдет в рамках проекта «Семейное дерево», который продлится в уральских городах присутствия компании в течение двух лет.