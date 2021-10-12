ЕВРАЗ Качканарский ГОК высадил 750 тысяч хвойных деревьев в лесах Свердловской области

Высадка сосен у Верхотурья.

Восстановление зеленых насаждений велось в течение года. Озеленение проводилось на территориях Верхотурского и Ново-Лялинского лесничеств, у поселков Старая Ляля и Черничный. Эти участки согласованы Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесовосстановление ведется в рамках проекта по восполнению территорий, которые вошли в контур разработки первого этапа Собственно-Качканарского месторождения (СКМ).

ЕВРАЗ КГОК уже направил на восстановление уральских лесов около 30 млн рублей и планирует продолжать эту работу.

Сосну высаживает первостроитель комбината Иван Соболев.

Также к 65-летию Качканара при поддержке ЕВРАЗа в городе будет высажено 250 саженцев яблонь, рябины, кедра. Акция пройдет в рамках проекта «Семейное дерево», который продлится в уральских городах присутствия компании в течение двух лет.