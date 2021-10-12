На Урале жителей зовут на мастер-классы и предлагают купить «золотую» посуду по огромной стоимости

В местном кафе не знают о мастер-классе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске местных жителей пригласили на кулинарный мастер-класс в кафе. В соцсетях североуральцы, поделились историями о том, что такие приглашения поступают к ним не впервые. Посетителям подобных мастер-классов предлагают вещи для дома по завышенной стоимости. К тому же, они говорят о возможности оформить кредит прямо на мероприятии.

- Это «мошенники в законе». Все шоу рекламируют сковороды, ножи, одеяла, массажные кресла, которые «Только сегодня и только сейчас по особой цене». Если не хватает денег – предлагают оформить кредит, - сообщила одна из подписчиц.

Мероприятие с кулинарным мастер - классом планируют провести 13 октября, в местном кафе «Старый город». Однако, в самом заведении не знают ничего о предстоящем событии.

- Без понятия, не знаю. Начальник не предупреждал нас. Позвоните к концу рабочего дня. Начальство будет, я уточню, - рассказали «КП-Екатеринбург» в кафе «Старый город».

Недавно «Комсомолка» писала про огнетушители, которые продают по 10 000 рублей, при его реальной стоимости в 2000 рублей.