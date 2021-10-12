В Екатеринбурге общественники сделали удобную карту изменений в Генплан

Фото: скриншот карты

Общественники движения «Мирные жители» разработали удобную карту и сайт, где подробно рассказывается об изменениях Генплана Екатеринбурга. Здесь горожане могут сравнить, как выглядит старый документ и какие изменения предлагает внести в него администрация города.

- Генплан это очень важный документ и при его изменении должны проводиться полноценные публичные обсуждения. Однако данное изменение позиционировалось как техническое, для приведения в соответствие с законами, поэтому обсуждения ограничиваются стандартной формой на сайте администрации. На деле же оказалось, что в предложенном проекте множество фактических изменений зонирования. Это может привести к множеству конфликтов в будущем, - рассказали «КП-Екатеринбург» общественники.

Общественные обсуждения нового генплана, определяющего, что и где можно строить до 2025 и до 2045 года, сейчас проходят на сайте мэрии. Представители движения «Мирные жители» призывают горожан ознакомиться с предлагаемым генпланом и принять участие в его обсуждении.