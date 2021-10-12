Здание цирка в Екатеринбурге отреставрирует ООО «Равелин»

На ремонт цирка потратят 2,25 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс на реконструкцию здания Екатеринбургского государственного цирка выиграла московская компания ООО «Равелин». При этом ранее «Атомстройкомлекс» подал жалобу на конкурс в ФАС. Это следует из информации на сайте госзакупок.

«Атомстройкомлекс» считает, что начальная цена закупки сформирована не правильно. Компания утверждает, что в документации нет формы для подачи заявки в соответствии с требованиями закупочной документации.

Также «Атомстройкомлекс» заявляет, что в техзадании неправильно указана общая площадь здания. ФАС рассмотрела жалобу. Специалисты решили, что она не обоснованная. При этом заказчику выдали предписание, так как он нарушил закон о контрактной системе. Теперь заказчик должен устранить нарушения. ФАС будет рассматривать вопрос о возбуждении административных дел.

Ранее стало известно, что на реконструкцию Екатеринбургского цирка объявили конкурс. На работы планируют выделить 2,25 миллиарда рублей. Финансирование будет происходить из федерального бюджета. Подать заявку можно было до 30 сентября 2021 года. Итоги конкурса подвели 6 октября.

Закончить реконструкцию цирка должны спустя 1 150 дней со дня заключения контракта. При этом первые 330 дней уйдут на разработку проекта.

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