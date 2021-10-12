В Екатеринбурге задержали лжегазовиков, обманывающих пенсионеров

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге лжегазовики обманывали пенсионеров, продавая им различные приборы, сильно завышая их стоимость. Так, к полицейским обратилась 80-летняя женщина, в квартире которой злоумышленники установили самосрабатывающие огнетушители.

- 80-летняя пенсионерка встретила в своем подъезде двоих неизвестных, которые представились «мастерами по газу». Молодые люди предложили женщине установить в ее квартире самосрабатывающие огнетушители. При этом незнакомцы уверяли, что установка данных приборов обязательна, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Молодые люди сначала сказали бабушке, что каждый огнетушитель будет стоить 10 тысяч рублей, хотя в действительности они стоят в пять раз меньше, а затем, взяв ее телефон, сняли с карты 60 тысяч рублей. Лжегазовиков задержали в Орджоникидзевском районе. Ими оказались местные жители 1999 и 1998 годов рождения.

- При изучении договоров и платежных документов каких-либо нарушений выявлено не было. Это говорит о том, что пожилые граждане добровольно передавали огромные деньги за по сути не нужные им приборы, - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

В полиции в очередной раз призывают не доверять незнакомцам, ходящим по квартирам и предлагающим купить что-либо. Кроме того, ни в коем случае нельзя пускать их в квартиру и показывать место хранения денег.