Работы уральского художника продали на аукционе Sotheby’s за 4 тысячи долларов

Лотом стали работы из серии «Поток-4». Фото: сайт аукциона Sotheby’s

Работы уральского стрит-арт художника Владимира Абиха были проданы на нью-йоркском аукционе Sotheby’s. Это следует из информации на сайте аукциона.

Лотом стали работы из серии «Поток-4». Они ушли с молотка за 4 410 долларов. Картины были только в одном экземпляре. Абих объяснил на своей странице в Instagram, что серия была посвящена ускорению информационного потока. Работы были выполнены в технике лентикулярной печати.

Работы были выполнены в технике лентикулярной печати. Фото: сайт аукциона Sotheby’s

- На них запечатлена анимация смены экранов соцсетей в момент скроллинга: информация превращается в сплошную мешанину из разных слов и образов, и перестает нести какую-либо конкретику, становится абстракцией, - написал художник.

Художник пытался показать, что информация в соцсетях превращается в «сплошную мешанину». Фото: сайт аукциона Sotheby’s

При этом четвертая часть серии, по словам Абиха, посвящена стрит-арту и граффити. Картины доставили в Нью-Йорке. Ставки принимались в онлайн-формате до 8 октября.

Четвертая часть серии посвящена стрит-арту и граффити. Фото: сайт аукциона Sotheby’s

В 2021 году в Екатеринбурге в четвертый раз прошел партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Он стартовал 20 августа. А в начале июля в двенадцатый раз начался фестиваль «Стенограффия». Посмотреть основные работы фестивалей можно здесь.

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