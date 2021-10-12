«Екатеринбурггаз» навестил бабушек Верх-Исетского района

Фото предоставлено пресс-службой «Екатеринбурггаз»

В этот раз специалисты и талисман компании Старичок-Газовичок порадовали пенсионеров Верх-Исетского района.

Своими впечатлениями поделились гости встречи в Комплексном центре социального обслуживания населения. «Первый раз в жизни посетила такой полезный урок! Мы даже зарядку сделали, а в нашем возрасте двигаться необходимо! И фильм интересный посмотрели, и правила вспомнили! А еще мне понравилась викторина с призами, я правильно ответила на вопрос и выиграла красивую грелку домой», – рассказала участница Вера Тараканова.

Фото предоставлено пресс-службой «Екатеринбурггаз»

«Спасибо, «Екатеринбурггаз», что проводите такие теплые встречи для пенсионеров города. Для них – это приятный повод встретиться, за кружечкой чая с пирогами вспомнить правила безопасности, ведь многие из них живут в газифицированных домах. А за газом нужен глаз да глаз! Поэтому я считаю, что такие встречи должны проходить на регулярной основе», – отметила представитель Комплексного центра социального обслуживания Лариса Кияйкина.

Фото предоставлено пресс-службой «Екатеринбурггаз»

«Пожилые люди – самые ответственные пользователи голубого топлива. Они лучше всех знают правила безопасности. Даже если их разбудить ночью, они скажут, что при пользовании газом нужно всегда открывать форточку и звонить по сотовому «104». Но пенсионеры часто доверчивы, и к сожалению, этим пользуются недобросовестные специалисты различных бытовых служб, навязывают бабушкам газовое оборудование по завышенным ценам, и, что еще хуже, устанавливают его с грубыми нарушениями. На уроках безопасности мы среди прочего объясняем, как отличить настоящих газовиков от мошенников», – добавил мастер службы домовых сетей АО «Екатеринбурггаз» Сергей Аверкиев.

Фото предоставлено пресс-службой «Екатеринбурггаз»

Завершилась встреча фотосессией со Старичком-Газовичком, которого гости долго не хотели отпускать и просили навещать их почаще.

В Екатеринбурге запланировано еще несколько уроков газовой безопасности для пожилых людей. Следующая встреча пройдет 22 октября 2021 г. в библиотеке им. Герцена (ул. Чапаева, 5).