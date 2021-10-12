Руководство цирка, в котором обезьяна напала на посетителей, извинилось перед гостями

Татьяна Краева и ее трое маленьких детей сидели на первом ряду, когда обезьяна выбежала на них. Фото: Надежда Кренева

В эти выходные, 9 октября в Нижнем Тагиле на представлении «Тропик шоу» зрители были напуганы тем, что обезьяна выбежала прямо в зрительный зал. Дрессировщик выбежал за ней и повел обратно на арену. По пути шимпанзе по кличке Сюзанна зацепилась за ногу мальчика.

Татьяна Краева и ее трое маленьких детей сидели на первом ряду, когда обезьяна выбежала на них. Она очень испугалась, а ее дети заплакали. После того, как на «Комсомолке» вышел материал про случившееся, женщина рассказала, что ей позвонили из цирка. Его руководство извинилось перед семьей Краевых, и подарило пригласительные билеты на заключительный показ «Тропик шоу».

Фото ребенка до и после представления. Фото: предоставлено Татьяной Краевой

- Мне позвонили из администрации цирка. Нам принесли извинения и пригласили на заключительное представление, которое будет 17 октября. А еще, нас позвали и за кулисы цирка. Там мы будем знакомиться с животными ближе, а дрессировщики покажут моим детям, что не стоит бояться зверей, - сообщила «КП-Екатеринбург» Татьяна Краева.

Ранее, руководство цирка сообщало, что у семьи мальчика, которого обезьяна схватила за ногу, нет официальных претензий.

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