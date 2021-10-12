На ВИЗе обстреляли офис строительной фирмы

Неизвестные обстреляли окна офиса на Татищева,90 Фото: Яндекс.Карты

На ВИЗе ночью, 12 октября, неизвестные обстреляли окна офиса строительной компании на Татищева, 90. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-группе городского УМВД.

- Сообщение поступило в полицию сегодня в 09:15. Для проверки информации по указанному адресу выехали сотрудники территориального ОВД, - рассказали в полиции.

О пострадавших во время стрельбы не сообщается. Дозвониться до самой компании на момент публикации материала «КП-Екатеринбург» не удалось.

Напомним, в сентября медики пожаловались на обстрел машины скорой помощи. Они обнаружили вмятины на кузове автомобиля и сообщили, что кто-то сделал залп по нему из травматического оружия.