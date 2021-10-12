На Уралмаше задержали подозреваемого в нападении на киоск и ограблении квартир

Мужчин раньше был судим за кражи, грабежи, разбои и убийство. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала 41-летнего местного жителя. Его подозревают в нападении на продуктовый павильон и ограблении соседской квартиры, сообщает городское УМВД.

Мужчина раньше был судим за кражи, грабежи, разбои и убийство. Он признался силовикам, что употребляет наркотики. С лета 2021 года он нигде не работал и нуждался в деньгах. По версии полиции, 5 августа он решился на преступление.

Мужчина пошел на ограбление с ножом. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Он взял кухонный нож и направился на улицу. Проходя мимо продуктового киоска, подозреваемый заметил, что в торговой точке никого кроме продавца нет. Налетчик зашел внутрь и, пригрозив пожилой женщине-реализатору, потребовал: «Давай кассу!» - говорится в сообщении.

Кисок находился на улице 40 лет Октября. Продавец оказала злоумышленнику активное сопротивление. Нападавший несколько раз ткнул ее ножом в грудь. Лезвие оружия было сломано и не нанесло женщине повреждений. Однако грабитель успел забрать из кассы четыре тысячи рублей и выбежал на улицу.

Грабитель успел забрать из кассы четыре тысячи рублей и выбежал на улицу. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Подозреваемый признал свою вину и сознался в еще одном преступлении. По его словам, в сентябре 2021 года он сдал свою квартиру в аренду. Однако ему самому было негде жить. Мужчина знал, что его соседка уже давно живет в другом регионе.

Подозреваемый вызвал слесаря. Он показал ему паспорт на свое жилище. Специалист не обратил внимание, что номер квартиры отличался на одну цифру, и вскрыл квартиру. Злоумышленник жил в доме своей соседки. Он признался полиции, что начал продавать вещи хозяев жилища. Он похитил телевизор, шубу, дубленку и пылесос.

Мужчина находится под стражей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

После этого мужчина ограбил свою квартиру, которую сдавал. Он взломал дверь, чтобы жильцы не подумали на него.

На екатеринбуржца завели дело по части 2 статьи 162 (Разбой) и части 2 статьи 158 (Кража) УК РФ. Мужчина находится под стражей.

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