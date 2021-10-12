Удобно торговать: Авито упрощает доставку товаров из Екатеринбурга и Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Крупнейший российский онлайн-сервис объявлений Авито сообщает о нововведении в процесс отправки товаров с платформы - теперь у продавцов в Екатеринбурге и Свердловской области появилась новая возможность планировать время похода в отделение Почты России и тем самым избегать очередей. На странице заказа на платформе Авито продавец товара может выбрать подходящее отделение отправки, узнать его режим работы и точный адрес, увидеть график загруженности отделения и выбрать оптимальное время посещения.

Сергей Пустыльник, руководитель “Авито логистики”: “Новая опция рассчитана на частных продавцов, которым теперь удобнее планировать свое время, а также на малый и средний бизнес Екатеринбурга и Свердловской области, в котором нередко один и тот же человек выполняет сразу несколько функций и зачастую работает в жестких временных рамках. Многие компании, продающие свои товары на “Авито,” стараются отправлять их в максимально сжатые сроки. Это выгодно и продавцу, и покупателю. Сроки доставки - важное конкурентное преимущество и забота о клиенте в масштабах огромной страны, где некоторые посылки добираются до адресата за 7-10 дней. Теперь отправителю не нужно тратить время на поиск подробной информации об отделении отправки и его загруженности, она доступна на всех платформах на расстоянии одного клика”.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Авито сотрудничает с “Почтой России” с 2019 года, компания пополнила список логистических партнеров Авито, среди которых Boxberry, Достависта и Яндекс Go. Авито Доставка осуществляет отправку товаров в 36 243 отделений Почты России, расположенных в 19 877 населенных пунктов. Сам сервис доставки товаров платформы Авито, Авито Доставка, был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. В случае, если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и его доставки возвращается на его карту, без каких-либо комиссий.

ОБ АВИТО

Авито – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 млн человек – больше четверти населения России. 76% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено свыше 75 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют свыше 600 000 новых объявлений.

В раздел “Личные вещи” заходит 50% посетителей Авито, в “Бытовую электронику” - 40%, в “Для дома и дачи” – 53%. За апрель 2021 года на Авито.Товарах примерно 4,4 млн человек разместили свои объявления.