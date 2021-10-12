В воздухе Екатеринбурга превышений концентрации вредных веществ не обнаружено

Смог и запах гари появился в Екатеринбурге в понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области проверили воздух в Екатеринбурге после появления в городе смога и не обнаружили превышений концентрации вредных веществ.

- В связи с запахом гари в жилом массиве Екатеринбурга проведено исследование качества атмосферного воздуха на взвешенные вещества, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), формальдегид, РМ10 и РМ2,5, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сегодня исследования будут продолжены. Напомним, что смог и запах гари появился в Екатеринбурге из-за тлеющего в районе Солнечного торфяника. По данным синоптиков, из-за потепления и отсутствия сильного ветра дымка продержится в Екатеринбурге несколько дней.

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