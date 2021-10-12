На Шефской из-за ДТП автомобилисты встали в гигантскую пробку

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге утром, 12 октября, на улице Шефской автомобилисты встали в гигантскую пробку. Затор образовался из-за ДТП - проезжую часть перегородили столкнувшиеся машины. Об этом рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- Столкнулись грузовой автомобиль и внедорожник. Скопилась огромная пробка, движение стоит, - рассказали подписчики группы.

Судя по Яндекс.Картам пробка растянулась на несколько километров, а больше всего стоять в ней приходится автомобилистам, направляющимся в сторону улицы Фронтовых Бригад.

Мы запросили комментарий в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

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