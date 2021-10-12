На Уралмаше водитель легковушки сбил пешехода

На место ДТП приехала скорая Фото: читатель КП

На Уралмаше утром, 12 октября, трамваи, двигающиеся по улице Победы, вынуждены были встать из-за ДТП. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили очевидцы.

- Трамваи на Победы стоят в обе стороны. Приехала скорая. Машина стоит на путях, - поделился читатель.

По данным диспетчера «Гортранса», трамваи встали из-за автомобилиста, сбившего пешехода.

Фото: читатель КП

В ГИБДД сообщили, что подробности произошедшего выясняются.

Новость дополняется.

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