В Екатеринбурге грузовик наехал на машины, стоявшие на проезжей части

Медики скорой помощи госпитализировали водителя Toyota в 1 областную больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге вечером, 11 октября, на 9 километре ЕКАД произошла жуткая авария. Грузовик наехал на две стоящие на проезжей части легковушки, в одной из которых находилась женщина.
- Водитель грузового автомобиля, двигаясь по ЕКАД со стороны дублера Сибирского тракта в сторону Кольцовского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на попутно стоящие во втором ряду автомобили Toyota и Land Rover. В результате ДТП водитель Toyota, которая находилась в задней части своего автомобиля на проезжей части, получила травмы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Известно, что на проезжей части Toyota и Land Rover стояли, так как до этого столкнулись. В момент, когда на них налетел грузовик, водители иномарок собирались оформлять ДТП.
Медики скорой помощи госпитализировали женщину в 1 областную больницу, где ей диагностировали перелом позвоночника.
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