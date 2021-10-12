В Екатеринбурге водитель сбил подростка на велосипеде и скрылся

По предварительным данным, водитель, сбивший мальчика, ехала на Ford Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге около десяти вечера, 11 октября, неизвестный водитель сбил подростка на велосипеде и скрылся. ДТП произошло напротив дома на улице Билимбаевская, 19. По предварительным данным, 14-летний мальчик попал под колеса Ford.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, двигаясь по ул. Билимбаевская (дублер) со стороны ул. Кишиневская в сторону ул. Расточная, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Подростка госпитализировали в ДГКБ № 9, где медики диагностировали у него ушиб левого локтевого сустава, левой голени и ссадины левой кисти.

Сейчас инспекторы ГИБДД разыскивают водителя и очевидцев происшествия. Тех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 961-778-84-88 или 02. Конфиденциальность гарантируется.