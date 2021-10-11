В Свердловской области за минувший год от коронавируса умерли больше 80 медиков

Из-за нехватки специалистов оборудование в больницах простаивает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувший год из-за коронавируса скончались больше 80 медиков. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Карлова, из-за нехватки специалистов оборудование в больницах простаивает.

- Не работают флюорографы, маммографы, томографы без врача. Нет без медиков здравоохранения. Оборудование можно купить, привезти и установить. С врачами так не получается. Хорошего специалиста вырастить надо, и на это требуется не один год, - заявил Андрей Карлов в интервью ОТВ.

В последние дни Свердловская область обновляет антирекорды по новым выявленным случаям и смертности от коронавируса. Только за последние сутки диагноз подтвердился еще 565 человек. А в субботу от СOVID-19 скончались 48 человек. На этом фоне врач Александр Соловьев раскритиковал проведение концерта певицы Zivert в «Екатеринбург-Экспо» из-за несоблюдения антиковидных ограничений.