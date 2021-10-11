В Екатеринбурге водитель на угнанном «ВАЗ-2112» устроил ДТП и сбежал

Из-за ДТП на перекрестке образовалась большая пробка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель на угнанной отечественной легковушке устроил ДТП на улице Комсомольской. Как оказалось, «ВАЗ-2112» уходил от преследования полиции, из-за чего и столкнулся лоб в лоб с иномаркой. В городской ГИБДД уточнили, что инцидент произошел примерно в 17:30.

- Из-за ДТП на перекрестке образовалась большая пробка. При этом самому виновнику происшествия удалось сбежать, сразу после столкновения он бросил автомобиль и скрылся. По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавший, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас на месте работают сотрудники автоинспекции, им предстоит выяснить, кому на самом деле принадлежит разбитый «ВАЗ», и кто сидел за рулем в момент аварии. Напомним, накануне В Екатеринбурге в аварии погиб восьмилетний мальчик, его старший брат 10 лет госпитализирован с проломленным черепом. Дети катались на питбайке Rayo, который два месяца назад им подарили родители.