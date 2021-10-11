В Асбесте будут судить троицу, пытавшуюся ограбить таксиста и угнать его автомобиль

Не без труда таксисту удалось успокоить буйных попутчиков, однако позже они сбежали Фото: Иван МАКЕЕВ

В Асбесте будут судить троицу злоумышленников, которые пытались ограбить местного таксиста и угнать его автомобиль. Инцидент произошел в январе этого года, тогда мужчина за рулем Opel Astra, выполняя заказ, поехал по маршруту Асбест – Рефтинский. Его пассажирами оказались двое парней и женщина, как оказалось, все они были пьяны.

- Не доезжая до места назначения троица напала на таксиста, которому удалось выскочить из автомобиля и забрать ключ зажигания. Они последовали за мужчиной и, угрожая пневматическим пистолетом, ножом, избивая его, потребовали отдать им автомобиль, - отметили в ГУ МВД по Свердловской области.

Не без труда таксисту удалось успокоить буйных попутчиков, однако позже они сбежали, прихватив с собой барсетку с правами, деньгами и банковскими картами, сотовый телефон и пуховик пострадавшего. Чуть позже всех задержали в Рефтинском. Теперь мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы, а женщине – до двух лет.