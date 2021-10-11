В Полевском 48-летний мужчина потерял два миллиона, желая заработать на бирже

Чтобы вовлечь клиента, мошенники перевели ему почти 15 тысяч рублей в качестве процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском 48-летний местный житель лишился двух миллионов рублей, желая заработать на бирже. Уралец в интернете наткнулся на рекламу сервиса DealHoo, который сулил своим клиентам быструю прибыль на продаже акций различных компаний. После регистрации на сайте ему сообщили, что необходимо завести «киви-кошелек» и внести туда стартовую сумму в виде 12 тысяч рублей.

- После этого, персональный помощник пояснил, что проценты по ставке растут медленно и поэтому необходимо пополнять биржевой баланс. Полевчанин перевел 150 тысяч рублей на указанные ему номера, после еще 139 тысяч, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Чтобы вовлечь клиента, мошенники перевели ему почти 15 тысяч рублей в качестве процентов от проданных акций. После этого он внес туда еще 1.8 миллиона рублей. А, когда захотел вывести прибыль, то узнал, что его счет заблокирован.

Только после этого мужчина прочитал в интернете, что фирма DealHoo – это мошенники. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».