Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга на домашней арене сыграл вничью с самарскими «Крыльями советов» в товарищеском матче. Игроки провели два тайма по 50 минут каждый. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля на 60 минуте отличился Рамазан Гаджимурадов.

Гости смогли отыграться под конец игры, 93 минуте Данил Липовой все-таки смог распечатать ворота Ильи Помазуна.

В своем последнем матче в рамках Российской Премьер-Лиги «шмели» обыграли футболистов из «Уфы», поднялись в турнирной таблице и сумели покинуть зону вылета. Следующий матч подопечные Игоря Шалимова также проведут на домашней арене против московского ЦСКА. Матч назначен на 17 октября.