Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 17:19

В Екатеринбурге 26-летний мигрант убил свою сожительницу во время алкогольного застолья

Инцидент произошел в ночь на 10 октября в общежитии Чкаловского района
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чуть позже мужчина все-таки пришел в полицию, написав явку с повинной

Чуть позже мужчина все-таки пришел в полицию, написав явку с повинной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26-летний мигрант убил свою 40-летнюю сожительницу во время распития спиртных напитков. Тело женщины обнаружила 17-летняя дочь погибшей. Как оказалось, инцидент произошел в ночь на 10 октября в общежитии Чкаловского района. Сразу после преступления подозреваемый попытался скрыться.

- Через некоторое время он позвонил родственникам потерпевшей и сообщил, что совершил ее убийство. По прибытии на место происшествия, вскрыв запертую дверь комнаты, родственники обнаружили тело гражданки, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Чуть позже мужчина все-таки пришел в полицию, написав явку с повинной. Орудие убийства он также принес с собой. Молодому человеку уже предъявили обвинение по статье «Убийство», расследование дело продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.