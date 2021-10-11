В Екатеринбурге 26-летний мигрант убил свою сожительницу во время алкогольного застолья

Чуть позже мужчина все-таки пришел в полицию, написав явку с повинной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26-летний мигрант убил свою 40-летнюю сожительницу во время распития спиртных напитков. Тело женщины обнаружила 17-летняя дочь погибшей. Как оказалось, инцидент произошел в ночь на 10 октября в общежитии Чкаловского района. Сразу после преступления подозреваемый попытался скрыться.

- Через некоторое время он позвонил родственникам потерпевшей и сообщил, что совершил ее убийство. По прибытии на место происшествия, вскрыв запертую дверь комнаты, родственники обнаружили тело гражданки, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Чуть позже мужчина все-таки пришел в полицию, написав явку с повинной. Орудие убийства он также принес с собой. Молодому человеку уже предъявили обвинение по статье «Убийство», расследование дело продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.