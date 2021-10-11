Конькобежцы из Екатеринбурга стали призерами всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Уральские конькобежцы, которые тренируются в спортивной школе «Юность» в Екатеринбурге, стали призерами всероссийских соревнований «Кубок Коломенского Кремля», которые проходили в подмосковной Коломне с 7 по 9 октября.

- На счету наших спортсменов две медали: Алексей Трубачев стал вторым на дистанции 3000 метров, а Екатерина Кошелева взяла «бронзу» на дистанции 1000 метров. Подготовил ребят к соревнованиям тренер «Юности» Михаил Аброщиков, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В состязаниях приняли участие более 250 спортсменов из 25 регионов со всей России. Напомним, волейболисты «Урала» обыграли на выездном мачте нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в рамках чемпионата суперлиги. Состязание закончилось со счетом 3:2. Матч состоялся 9 октября.