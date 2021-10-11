Волейболисты «Урала» выиграли у «Югры-Самотлор»

Матч состоялся 9 октября. Фото: сайт «Югры-Самотлор»

Волейболисты «Урал» обыграли на выездном мачте нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в рамках чемпионата суперлиги. Состязание закончилось со счетом 3:2, сообщает ugra-news.ru.

В первом туре «Урал» уступил нижнегородскому клубу «АСК» в трех партиях. После этого «Урал» поехал в Нижневартовск. Матч состоялся 9 октября.

«Югра-Самотлор» пока находится на десятом месте в турнирной таблице. Лидерами являются новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань».

Следующая встреча у нижневартовского клуба состоится 16 октября. Это будет выездной матч против «АСК».

Ранее матч первого тура, в котором «Югра-Самотлор» должен был встретиться с новоуренгойским «Факелом» был перенесен на декабрь 2021 года. Это произошло из-за того, что часть ямальских игроков были на первенстве мира в юниорской сборной.

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