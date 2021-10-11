Уральские студенты просят губернатора Свердловской области ввести дистанционное обучение в ВУЗах

По словам обучающейся, администрация ВУЗа идти на встречу не желает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты высших учебных заведений Урала обратились к губернатору Свердловской области с просьбой перевести их на дистанционное обучение из-за тяжелой ситуацией с коронавирусом в регионе. Только за минувшие сутки было выявлено 565 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 42 человека скончались.

- Может ли группа в вузе по коллективному заявлению перейти на дистанционное обучение в связи с неблагополучной ситуацией в регионе в плане распространения коронавирусной инфекции? Наш вуз в подчинении минпросвещения, но соответствующих НПА не имеется, - отметила в комментариях студентка по Анастсия.

По словам обучающейся, администрация ВУЗа идти на встречу не желает, а а рекомендации Роспотребнадзора по дезинфекции не выполняются. О каком конкретно университете идет речь, не уточняется. Губернатор Свердловской области пока не отреагировал на это обращение.