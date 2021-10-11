В Екатеринбурге активисты своими силами отремонтируют дом, в котором жил художник Брусиловский

Фото: Facebook Сергея Каменского

В Екатеринбурге активисты своими силами отреставрируют дом по адресу Ленина 52-54. Жильцы заявляют, что устали писать жалобы в управляющую компанию и прокуратуру, поэтому решили объединиться в инициативную группу. Как оказалось, в одном из этих домов проживает директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, который и поделился видением этой ситуации в социальных сетях.

- Ленина, 52 - самый большой дом-комунна в СССР, Ленина, 54 - дома, где жили такие люди как режиссер Панфилов, главный конструктор Уралмаша Химич, художник Брусиловский. Фишка обоих комплексов - двухэтажные квартиры, - отметил в своем посте Сергей Каменский.

Жильцы домов решили начать с малого: в конце октября они проведут первый арт-субботник, кроме того, по его словам, в ближайших кварталах все изрировано граффити, много мусора, а в одном из киосков торгуют нелегальным алкоголем, и около него собираются сомнительные компании.

Кстати, в последнее время архитектура этих домов заинтересовала других горожан, спрос на недвижимость вырос, и некоторые собираются приобрести квартиру именно по этим адресам.