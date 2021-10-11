Рабочий компании «Атомстройкомплекс» стал серебряным призером первого отраслевого чемпионата по стандартам WordSkills

Вячеслав Кан, маляр-штукатур компании "Атомстройкомплекс": Мне нравится работать руками. Видеть результат. Фото: Егор Соловьев

Решение о проведении в Екатеринбурге первого отраслевого чемпионата по стандартам WordSkills (WS) на форуме «100+ TechnoBuild» не случайно, ведь форум – это мероприятие, на котором крупнейшие застройщики делятся своими достижениями. А чемпионат «Urban Skills» – наглядная демонстрация мастеров, которые своими золотыми руками двигает отрасль вперёд.

- Проведение мероприятия именно в конкурсном формате, когда все участники соревнуются и работают на верхних границах своих профессиональных возможностей, позволит существенно поднять как профессиональный уровень и молодых специалистов в отрасли, так и качественный уровень студентов, - сказала Екатерина Кузнецова директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Агентства «WorldSkills Россия». - Задания сформированы таким образом, что его на текущем оборудовании за предоставленный период времени сделать на сто процентов невозможно. Это максимально сложные задачи по международным, мировым требованиям.

Фото: Валерий Таратухин

Участники соревновались по одиннадцати компетенциям в сфере строительства, урбанистики и жилищно-коммунального хозяйства. Для проведения первенства «Urban Skills» выбрали традиционные для сферы градостроительства и благоустройства направления: «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и отопление», «Кирпичная кладка» и др. В дополнение к стандартному блоку организаторы включили и разработанные с нуля компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий, например, «Технологии информационного моделирования BIM» и «ГИС-Аналитика».

Для выполнения заданий участникам предоставили 18 часов или три соревновательных дня. В компетенции «Малярные и декоративные работы» выдали пять блоков конкурсных работ: поклейка обоев, подготовка и окраска деревянной двери, выполнение на поверхности жёсткой фрески с использованием мокрой штукатурки, перенос фрески с рисунка на стену на скорость и творческое задание «Фристайл».

– Из пяти участников соревнований в компетенции «Малярные и декоративные работы», только наш конкурсант выступал как действующий сотрудник строительной компании, - комментирует директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. – Вячеслав сейчас на стройке не выполняет декоративные виды отделочных работ. Тем ценнее для нас его призовое место. Рады серебру, но в будущем – стремимся к золотой медали!

О серебряной медали Кан узнал только на церемонии закрытия чемпионата. Фото: Егор Соловьев

Вячеслав Кан работает штукатуром-маляром в Отделстрое (входит в компанию «Атомстройкомплекс»). Это не первое его участие в WS: несколько лет назад студентом он ездил на такой чемпионат рабочих в Германию отстаивать родной колледж! О серебряной медали Кан узнал только на церемонии закрытия чемпионата. Услышав о победе, он первым делом крепко обнял своего наставника Людмилу Бусову. Инженера по качеству компании «Атомстройкомплекс» Бусову пригласили на чемпионат в качестве эксперта, а в итоге она стала действующим тренером серебряного чемпиона!