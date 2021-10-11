На Урале прокуратура закончила проверку в связи с падением стены контейнерной площадки на девочку

Контейнерная площадка принадлежит муниципальному учреждению «Ачитский районный дом культуры» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура закончила проверку в связи с падением в деревне Марийские Карши Ачитского района металлической стены контейнерной площадки на четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Ребенку причинена открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленная рана лобной кости, причинившие тяжкий вред здоровью человека, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 3 августа 2021 года около дома на улице Ленина. Контейнерная площадка принадлежит муниципальному учреждению «Ачитский районный дом культуры». Прокуратура установила, что несчастный случай стал следствием ненадлежащего контроля за состоянием площадки.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений начальнику управления культуры администрации Ачитского городского округа. Также директор муниципального учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Прокуратура направила в суд иск о взыскании с дома культуры компенсации морального вреда ребенку. Ведомство контролирует расследование дела.

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