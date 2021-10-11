В Свердловской области за неделю выявили 44 тысячи случаев ОРВИ

Внебольничную пневмонию обнаружили у 1 171 жителя Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с 4 по 10 октября 202 года выявили 44 657 случаев ОРВИ и 2 887 случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
При этом заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 80,2%. Больше всего заболевших среди детей 3-6 лет. На втором месте дети 0-2 лет, на третьем - 7-14 лет.
- Неблагополучные по заболеваемости ОРВИ МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): ГО ЗАТО Свободный, Туринский ГО, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге за минувшую неделю ОРВИ заболели 22 981 горожанин. Это на 1,1% больше показателей предыдущей недели.
Внебольничную пневмонию обнаружили у 1 171 жителя города. Это на 15,16% выше показателей предыдущей недели.
Хуже всего с заболеваемостью пневмонией дела обстоят в Байкаловском муниципальном районе, Нижней Салде, Волчанском городском округе, Первоуральске, Краснотурьинске, Нижнесергинском муниципальном районе, Алапаевском районе, Верхнесалдинский городском округе и Дегтярске.
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