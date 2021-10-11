В Свердловской области за неделю выявили 44 тысячи случаев ОРВИ

Внебольничную пневмонию обнаружили у 1 171 жителя Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 4 по 10 октября 202 года выявили 44 657 случаев ОРВИ и 2 887 случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

При этом заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 80,2%. Больше всего заболевших среди детей 3-6 лет. На втором месте дети 0-2 лет, на третьем - 7-14 лет.

- Неблагополучные по заболеваемости ОРВИ МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): ГО ЗАТО Свободный, Туринский ГО, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за минувшую неделю ОРВИ заболели 22 981 горожанин. Это на 1,1% больше показателей предыдущей недели.

Внебольничную пневмонию обнаружили у 1 171 жителя города. Это на 15,16% выше показателей предыдущей недели.

Хуже всего с заболеваемостью пневмонией дела обстоят в Байкаловском муниципальном районе, Нижней Салде, Волчанском городском округе, Первоуральске, Краснотурьинске, Нижнесергинском муниципальном районе, Алапаевском районе, Верхнесалдинский городском округе и Дегтярске.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка