В Екатеринбурге скончалась ветеран МВД и Великой Отечественной войны Татьяна Чиркова

Татьяна Чиркова поступила на службу в органы внутренних дел Свердловской области в 1946 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 98-м году жизни скончалась ветеран МВД и Великой Отечественной войны Татьяна Чиркова. Об этом рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

- Парадный мундир Татьяны Чирковой украшает ряд высоких наград, в том числе Орден Отечественной войны 1 степени, медали «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945», «За боевые заслуги» и многие другие, - отметил полковник Горелых. - Руководство, личный состав, ветеранский корпус и Общественный совет при ГУ МВД по Свердловской области выразили искренние соболезнования родным и близким Татьяны Демьяновны Чирковой.

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Татьяна Чиркова родилась в селе Большое Седельниково Сысертского района. В 1942 году, когда ей было 18 лет, она отправилась на фронт, в 20-й зенитно-пулеметный полк противовоздушной обороны. В первом же бою она получила ранение. Затем, пойдя на поправку, она стала санинструктором в стрелковой дивизии. За время войны Татьяна Чиркова прошла Белоруссию, Польшу и Германию.

После фронта в 1946 году она поступила на службу в органах внутренних дел Свердловской области, где прослужила 34 года. Начинала она работать секретарем, вышла на пенсию в звании майора, а 25 сентября 2000 года Чирковой Татьяне присвоено звание подполковник внутренней службы.