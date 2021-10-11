Уральца ждет суд за нападение на врача скорой помощи

Обвиняемый признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском передали в суд дело местного жителя, который с палкой напал на врача скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 9 июля 2021 года. Бригада медиков прибыла в квартиру на улице Жукова.

- В квартире находился пациент с раной шеи и обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина размахивал ножом. Врач, пациент и фельдшер вышли на улицу к машине «скорой». Обвиняемый взял палку и ударил врача по голове. У медика оказалось сотрясение головного мозга и ушибленная рана лобной части лица и волосяной части головы.

Местного жителя обвиняют по пунктам «а», «г» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Обвиняемый признал свою вину.

Ранее, 15 апреля 2021 года, в Екатеринбурге произошло нападение на врача. Медик рассказал, что водитель Kia Rio перегородил дорогу и отказался убирать машину, а после и вовсе набросился на него с кулаками. По словам врача, он открывал двери машины, чтобы сесть в нее, а водитель начал кричать матом и наехал на ногу. Медик заявил, что отправит видео в ГИБДД. Тогда мужчина вышел из легковушки и ударил его.

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