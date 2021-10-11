В Первоуральске из здания Роспотребнадзора эвакуировали всех людей

Причина эвакуация пока не называется. Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

В Первоуральске из здания Роспотребнадзора эвакуировали сотрудников и посетителей. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск».

Здание находится на улице Вайнера, 4А. На место приехали машины МЧС и правоохранительных органов.

На момент публикации «КП Екатеринбург» не удалось получить оперативный комментарий в ГУ МВД по Свердловской области. В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили информацию об эвакуации. Однако там не уточнили причину.

Также появилась информация, что эвакуация проходит в зданиях Роспотребнадзора в других городах Свердловской области.

Ранее, 29 сентября 2021 года, в Екатеринбурге из Уральского политехнического колледжа эвакуировали всех преподавателей и учащихся. Учебное заведение находится на улице Ленина, 89. Перед зданием собралась толпа людей. Позже выяснилось, что эвакуация была учебной.